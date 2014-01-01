Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 294552 Наименование РМК регулятора тормозных сил (4757110012) Вес [г] 47 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть ремкомплект регулятора тормозных сил (4757110012) представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.94552. У данной детали есть аналоги с номерами: 1506219, 3090946, 4757110012, D67RK023, WSK75. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ремкомплект регулятора тормозных сил (4757110012), просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.