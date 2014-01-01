Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 294551 Наименование РМК крана стояночного тормоза MAN/MB/DAF/Iveco/Volvo Вес [г] 39,5 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть ремкомплект крана стояночного тормоза МАН/Мерседес/Даф/Ивеко/Вольво представлена по производителю DT с артикулом 2.94551. У данной детали есть аналоги с номерами: WSK55, 294551, 04R4214, BK12152CAS, 490885, H67RK017, WSK55. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект крана стояночного тормоза МАН/Мерседес/Даф/Ивеко/Вольво на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.