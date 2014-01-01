Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 294527 Наименование РМК крана 4-х контурного защитного Вес [г] 24,5 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть ремкомплект крана 4-х контурного защитного представлена по производителю DT с артикулом 2.94527. У данной детали есть аналоги с номерами: 294527, 294527OEM, II1558800, II15588008, 3090819, 8127771. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект крана 4-х контурного защитного на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.