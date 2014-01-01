Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 294514 Наименование Ремкомплект крана ножного тормоза (KNORR:I99719008) VOLVO FH12 (G1/2/3/4),FH13 (G1),FH16 (G1/2/3),FM Вес [г] 74 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть ремкомплект крана ножного тормоза (KNORR:I99719008) Вольво ФШ 12 (G1/2/3/4) ФШ 13 (G1) ФШ 16 (G1 2 3) FM представлена по производителю DT с артикулом 2.94514. У данной детали есть аналоги с номерами: 294514, 03R4849, BK12011BAS, I99719008, 3093073. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект крана ножного тормоза (KNORR:I99719008) Вольво ФШ 12 (G1/2/3/4) ФШ 13 (G1) ФШ 16 (G1 2 3) FM на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.