Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 294505 Наименование р/к крана тормозного Вес [г] 51 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть р/к крана тормозного представлена по производителю DT с артикулом 2.94505. У данной детали есть аналоги с номерами: 294505, 13080700, 490588, 05R71100, 270617, 5000824502, 4757110002. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия р/к крана тормозного на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.