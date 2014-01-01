Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 294504 Наименование Р/к крана 2.94504 DT Вес [г] 101 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть р/к крана 2.94504 DT представлена по производителю DT с артикулом 2.94504. У данной детали есть аналоги с номерами: BOSK51, 294504, 05079410, BOSK51, 244885, 1487010338, 3094552. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия р/к крана 2.94504 DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.