Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 294501 Наименование Р/к крана 2.94501 DT Вес [г] 16 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть р/к крана 2.94501 DT представлена по производителю DT с артикулом 2.94501. У данной детали есть аналоги с номерами: 294501, 294502, 294502OEM, 8124695, 1487010257, 1487010257000, D63RK009. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия р/к крана 2.94501 DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.