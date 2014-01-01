Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 294441 Наименование Ремкомплект компрессора VOLVO Вес [г] 1040 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть ремкомплект компрессора Вольво представлена по производителю DT с артикулом 2.94441. У данной детали есть аналоги с номерами: 294441, 1300010150, 160100739, S130729, BK1120511AS, BK8500575, BK8501803. Компрессоры воздушные в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект компрессора Вольво на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.