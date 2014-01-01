Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 294432 Наименование Ремкомплект компрессора LP4985 (3095840) (Volvo FH12) DT Вес [г] 352 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть ремкомплект компрессора LP4985 (3095840) (Volvo FH12) DT представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.94432. У данной детали есть аналоги с номерами: 3095840, BK6103246, II344040051, S132424. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ремкомплект компрессора LP4985 (3095840) (Volvo FH12) DT, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.