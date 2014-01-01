Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 294429 Наименование Р/к компресора LP4825 Вес [г] 30 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть р/к компресора LP4825 представлена по производителю DT с артикулом 2.94429. У данной детали есть аналоги с номерами: 294429, 3091740. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия р/к компресора LP4825 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.