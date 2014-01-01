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Кольца поршневые компрессора STD Ø 75 mm; h= 2x2x4 mm артикул 294427 DT SPARE PARTS в Алматы

294427 DT SPARE PARTS Кольца поршневые компрессора STD Ø 75 mm; h= 2x2x4 mm
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 294427
Наименование Кольца поршневые компрессора STD Ø 75 mm; h= 2x2x4 mm
Вес [г] 30
Гарантия 2 года гарантии
Стандартный размер [стд.]
Диаметр [мм] 75
Запчасть кольца поршневые компрессора STD Ø 75 mm; h= 2x2x4 mm представлена по производителю DT с артикулом 2.94427. У данной детали есть аналоги с номерами: 294427 Компрессоры воздушные в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кольца поршневые компрессора STD Ø 75 mm; h= 2x2x4 mm на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Кольца поршневые компрессора STD Ø 75 mm; h= 2x2x4 mm DT SPARE PARTS с артикулом 294427 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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