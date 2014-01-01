Стандартный размер [стд.] Диаметр [мм] 75

Запчасть кольца поршневые компрессора STD Ø 75 mm; h= 2x2x4 mm представлена по производителю DT с артикулом 2.94427. У данной детали есть аналоги с номерами: 294427 Компрессоры воздушные в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кольца поршневые компрессора STD Ø 75 mm; h= 2x2x4 mm на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.