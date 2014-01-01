Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 294423 Наименование Ремкомплект компрессора LP4974 (Volvo FH12) (3097147) DT Вес [г] 30 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть ремкомплект компрессора LP4974 (Volvo FH12) (3097147) DT представлена по производителю DT с артикулом 2.94423. У данной детали есть аналоги с номерами: 294423, 3097147, 1376279, BK8501406, 131781, II159920063, A66RK005D. Компрессоры воздушные в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект компрессора LP4974 (Volvo FH12) (3097147) DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.