Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 294422 Наименование РМК прокладок компрессора Volvo (со шпильками) Вес [г] 300 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть ремкомплект прокладок компрессора Вольво (со шпильками) представлена по производителю DT с артикулом 2.94422. У данной детали есть аналоги с номерами: 294422, A66RK004A, 3090377. Компрессоры воздушные в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект прокладок компрессора Вольво (со шпильками) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.