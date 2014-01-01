Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 294420 Наименование РМК компрессора LP48.12-15/44 прокладка+клапана+болты Вес [г] 136 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть ремкомплект компрессора LP48.12-15/44 прокладка+клапана+болты представлена по производителю DT с артикулом 2.94420. У данной детали есть аналоги с номерами: 294420, 294420, BK1500501AS, BK8500879, 131786, I810150061, A66RK007A. Компрессоры воздушные в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект компрессора LP48.12-15/44 прокладка+клапана+болты на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.