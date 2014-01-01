Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 294416 Наименование РМК влагоотделителя FH12;TD102/3/122/3-наворачиваемый фильтр Вес [г] 113 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть ремкомплект влагоотделителя FH12;TD102/3/122/3-наворачиваемый фильтр представлена по производителю DT с артикулом 2.94416. У данной детали есть аналоги с номерами: 294416, 4324319232, 3094860. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект влагоотделителя FH12;TD102/3/122/3-наворачиваемый фильтр на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.