Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 294415 Наименование РМК влагоотделителя FH12;TD102/3/122/3-KA Вес [г] 453 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть ремкомплект влагоотделителя FH12;TD102/3/122/3-KA представлена по производителю DT с артикулом 2.94415. У данной детали есть аналоги с номерами: 294415, 3094804, 1932704, 1505978, 5021170081, 432431002, 294418. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект влагоотделителя FH12;TD102/3/122/3-KA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.