Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 294414 Наименование Р/к влагоосушителя одинарного Вес [г] 39 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть р/к влагоосушителя одинарного представлена по производителю DT с артикулом 2.94414. У данной детали есть аналоги с номерами: 294414, I90121, 11R2901. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия р/к влагоосушителя одинарного на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.