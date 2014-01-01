Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 294389 Наименование Ремонтный комплект Вес [г] 65 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть ремонтный комплект представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.94389. У данной детали есть аналоги с номерами: 1102635, 20884121, 4324259222. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ремонтный комплект, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.