Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 294387 Наименование Р/к влагоотделителя Volvo FM9/10/12 FH12/16 нижняя часть 2.94387 Вес [г] 4 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть р/к влагоотделителя Вольво ФМ 9/10/12 ФШ 12/16 нижняя часть 2.94387 представлена по производителю DT с артикулом 2.94387. У данной детали есть аналоги с номерами: 294387, 85102265, 4324109352. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия р/к влагоотделителя Вольво ФМ 9/10/12 ФШ 12/16 нижняя часть 2.94387 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.