|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|294140
|Наименование
|Валик механизма развода тормозных колодок Volvo (272910) DT
|Сторона установки
|тормозную колодку на регулятор
|Вес [г]
|103
|Гарантия
|2 года гарантии
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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