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Валик механизма развода тормозных колодок Volvo (272910) DT артикул 294140 DT SPARE PARTS в Алматы

294140 DT SPARE PARTS Валик механизма развода тормозных колодок Volvo (272910) DT
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 294140
Наименование Валик механизма развода тормозных колодок Volvo (272910) DT
Сторона установки тормозную колодку на регулятор
Вес [г] 103
Гарантия 2 года гарантии
Запчасть валик механизма развода тормозных колодок Вольво (272910) DT представлена по производителю DT с артикулом 2.94140. У данной детали есть аналоги с номерами: TSK46, ZX130586, 294140, 5504, 100160, 14840, 1696453. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия валик механизма развода тормозных колодок Вольво (272910) DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Валик механизма развода тормозных колодок Volvo (272910) DT DT SPARE PARTS с артикулом 294140 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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