Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 294124 Наименование Ремонтный комплект, Z-cam Вес [г] 1845 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть ремонтный комплект Z-cam представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.94124. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ремонтный комплект Z-cam, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.