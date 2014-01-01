Внутренняя длина дуги 177.2 Количество заклепок на комплект накладок 64 Вес [г] 10921 Гарантия 2 года гарантии Количество тормозных колодок 8 Ширина [мм] 225 Толщина [мм] 18

Запчасть комплект тормозных накладок 225 мм Вольво (19068 1830 00 8) ФШ 12 (на одну ось) DT представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.94058. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить комплект тормозных накладок 225 мм Вольво (19068 1830 00 8) ФШ 12 (на одну ось) DT, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.