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Комплект накладок тормозных колодок Volvo 400x175x18 (3095177) DT артикул 294054 DT SPARE PARTS в Алматы

294054 DT SPARE PARTS Комплект накладок тормозных колодок Volvo 400x175x18 (3095177) DT
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 294054
Наименование Комплект накладок тормозных колодок Volvo 400x175x18 (3095177) DT
Сторона установки Задний мост
Ремонтная платформа N
Внутренняя длина дуги 177.2
Количество заклепок на комплект накладок 112
Вес [г] 7692
Гарантия 2 года гарантии
Количество тормозных колодок 8
Ширина [мм] 175
Толщина [мм] 18
Запчасть комплект накладок тормозных колодок Вольво 400x175x18 (3095177) DT представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.94054. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить комплект накладок тормозных колодок Вольво 400x175x18 (3095177) DT, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Комплект накладок тормозных колодок Volvo 400x175x18 (3095177) DT DT SPARE PARTS с артикулом 294054 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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