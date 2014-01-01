Количество заклепок на комплект накладок 96 Вес [г] 7000 Гарантия 2 года гарантии Диаметр барабана [мм] 410 Ширина [мм] 150 Толщина [мм] 19,9

Запчасть накладки тормозные 19941 1 ремонт с заклепками представлена по производителю DT с артикулом 2.94053. У данной детали есть аналоги с номерами: 294053, 1994119306016278, 294061, K199411F3526, 65001775N10A8, 1994110, 1994111820. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия накладки тормозные 19941 1 ремонт с заклепками на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.