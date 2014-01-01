|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|294053
|Наименование
|Накладки тормозные 19941 1 ремонт с заклепками
|Сторона установки
|Задний мост
|Ремонтная платформа
|1
|Количество заклепок на комплект накладок
|96
|Вес [г]
|7000
|Гарантия
|2 года гарантии
|Диаметр барабана [мм]
|410
|Ширина [мм]
|150
|Толщина [мм]
|19,9
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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