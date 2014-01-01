Внутренняя длина дуги 177.2 Количество заклепок на комплект накладок 112 Вес [г] 7140 Гарантия 2 года гарантии Количество тормозных колодок 8 Ширина [мм] 150 Толщина [мм] 18,4

Запчасть комплект тормозных накладок 150 мм Вольво (B8732) ФШ 12 (на одну ось) DT представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.94052. У данной детали есть аналоги с номерами: 124044, 1994100, 199410010110, 1994101230, 1994101820, 1994118306016278, 19941184008T088. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить комплект тормозных накладок 150 мм Вольво (B8732) ФШ 12 (на одну ось) DT, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.