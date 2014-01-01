|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|294050
|Наименование
|Комплект тормозных накладок 125 мм Volvo (81932 DPH) FH12 (на одну ось) DT
|Сторона установки
|Задний мост
|Ремонтная платформа
|N
|Внутренняя длина дуги
|177.2
|Количество заклепок на комплект накладок
|112
|Вес [г]
|5408
|Гарантия
|2 года гарантии
|Количество тормозных колодок
|8
|Ширина [мм]
|125
|Толщина [мм]
|18,4
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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