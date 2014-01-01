Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 294048 Наименование РМК компрессора Volvo прокладки и клапаны Вес [г] 210 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть ремкомплект компрессора Вольво прокладки и клапаны представлена по производителю DT с артикулом 2.94048. У данной детали есть аналоги с номерами: 294048, 20845004S1, 20845004, 20569930, 20775147, 294044, 4127049302. Компрессоры воздушные в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ремкомплект компрессора Вольво прокладки и клапаны, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.