Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 294031 Наименование РМК компрессора FH12, LK39 прокладки Вес [г] 246 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть ремкомплект компрессора ФШ 12 LK39 прокладки представлена по производителю DT с артикулом 2.94031. У данной детали есть аналоги с номерами: 294031, BK1111511AS, II147860051. Компрессоры воздушные в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект компрессора ФШ 12 LK39 прокладки на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.