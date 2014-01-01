Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 294029 Наименование Головка блока компрессора, RVI 2.94029 Вес [г] 3595 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть головка блока компрессора Рено 2.94029 представлена по производителю DT с артикулом 2.94029. У данной детали есть аналоги с номерами: 294029, 21707608, 21418150, 4127049402, 9125129262, BK8501466, 21318075. Компрессоры воздушные в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия головка блока компрессора Рено 2.94029 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.