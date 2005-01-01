Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 294028 Наименование Ремкомплект компрессора Вольво FH13 (2005-2008) Вес [г] 902 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть ремкомплект компрессора Вольво ФШ 13 (2005-2008) представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.94028. У данной детали есть аналоги с номерами: 4123520042, 85103938. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ремкомплект компрессора Вольво ФШ 13 (2005-2008), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.