Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 294010 Наименование РМК компрессора Вес [г] 18 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть ремкомплект компрессора представлена по производителю DT с артикулом 2.94010. У данной детали есть аналоги с номерами: 294010 Компрессоры воздушные в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект компрессора на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.