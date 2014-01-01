Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 294008 Наименование РМК компрессора LP4930-85 (пластины) 2.94008 Вес [г] 104 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть ремкомплект компрессора LP4930-85 (пластины) 2.94008 представлена по производителю DT с артикулом 2.94008. У данной детали есть аналоги с номерами: 294008, BK8501386, 131783, SEB011380061. Ремкомплекты в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект компрессора LP4930-85 (пластины) 2.94008 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ремкомплекты с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.