|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|294008
|Наименование
|РМК компрессора LP4930-85 (пластины) 2.94008
|Вес [г]
|104
|Гарантия
|2 года гарантии
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить РМК компрессора LP4930-85 (пластины) 2.94008 DT SPARE PARTS с артикулом 294008 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита