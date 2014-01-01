Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 294007 Наименование РМК компрессора Scania/Volvo (клапана) Вес [г] 43 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть ремкомплект компрессора Скания/Вольво (клапана) представлена по производителю DT с артикулом 2.94007. У данной детали есть аналоги с номерами: 294007, 1376272ZA, 01R3911221, BK6102225, BK6103245, 131782, II326840061. Компрессоры воздушные в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект компрессора Скания/Вольво (клапана) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.