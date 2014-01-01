Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 293315 Наименование Р/к для крана 2.32156=2.32168=2.32166 Вес [г] 22 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть р/к для крана 2.32156=2.32168=2.32166 представлена по производителю DT с артикулом 2.93315. У данной детали есть аналоги с номерами: 293315, 030672, 3092512. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия р/к для крана 2.32156=2.32168=2.32166 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.