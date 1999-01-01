Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 293302 Наименование Р/к клапана управления КПП для грузовика Вольво FH12 (1993-1999) Вес [г] 18 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть р/к клапана управления КПП для грузовика Вольво ФШ 12 (1993-1999) представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.93302. У данной детали есть аналоги с номерами: 276813, RK813. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить р/к клапана управления КПП для грузовика Вольво ФШ 12 (1993-1999), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.