|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|293085
|Наименование
|Сцепление Рено Премиум DXi 13 корзина и диск сцепления
|для оригинального номера
|85003973
|Вес [г]
|48000
|Гарантия
|2 года гарантии
|Диаметр [мм]
|430
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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