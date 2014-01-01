Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 293072 Наименование РМК вилки сцепления Volvo FH12/16, FM7/12 2.93072 Вес [г] 288 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть ремкомплект вилки сцепления Вольво ФШ 12/16 FM 7/12 2.93072 представлена по производителю DT с артикулом 293072. У данной детали есть аналоги с номерами: 293072 Детали сцеплений и комплекты сцеплений в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект вилки сцепления Вольво ФШ 12/16 FM 7/12 2.93072 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные детали сцеплений и комплекты сцеплений с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.