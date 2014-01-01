Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 293071 Наименование Ремкомплект вилки выключения сцепления (для 2.30343 и 2.30341) Вес [г] 286 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть ремкомплект вилки выключения сцепления (для 2.30343 и 2.30341) представлена по производителю DT с артикулом 2.93071. У данной детали есть аналоги с номерами: 293071, 030706, 20806212S2, 030277, 0663744, 082904003940, 20806212. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект вилки выключения сцепления (для 2.30343 и 2.30341) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.