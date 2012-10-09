Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 293070 Наименование Ремкомплект вилки сцепления Volvo FH/FM 9/10/12/16 DT Вес [г] 270 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть ремкомплект вилки сцепления Вольво FH/FM 9/10/12/16 DT представлена по производителю DT с артикулом 2.93070. У данной детали есть аналоги с номерами: 293070 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект вилки сцепления Вольво FH/FM 9/10/12/16 DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.