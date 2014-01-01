Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 293060 Наименование Р/к выжимного подшипника (кольца) Вес [г] 211 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть Р/к выжимного подшипника (кольца) представлена по производителю DT с артикулом 293060. У данной детали есть аналоги с номерами: BK960008TRB, 131350, 0690798KM, 3180001008, 383695, 1655829, 20571946. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти DT для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.