Диаметр [мм] 420

Если вы хотите купить комплект сцепления грузовиков Вольво D=420 мм Z=10 8112754 1800107133, просто позвоните нам! Применяется на Volvo. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 293055. У данной детали есть аналоги с номерами: 0690826KM, 1800107133, 1800107133AT, 6423067000, 7004, 70100453, 8112754. Сцепление для грузовиков в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные сцепление для грузовиков с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC.