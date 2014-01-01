Гарантия 2 года гарантии Диаметр [мм] 430

Запчасть сцепления к-т Вольво F-FH 430 мм представлена по производителю DT с артикулом 2.93033. У данной детали есть аналоги с номерами: 293033, 030698, 0690997KM, 6432981000, 3400043032, 083401101108, 0834011011S. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сцепления к-т Вольво F-FH 430 мм на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.