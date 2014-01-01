|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|293033
|Наименование
|Сцепления к-т Volvo F-FH 430 мм
|для оригинального номера
|3400 043 032
|Вес [г]
|48420
|Гарантия
|2 года гарантии
|Диаметр [мм]
|430
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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