|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|293026
|Наименование
|Ком-кт сцепления D430 Volvo FH12/RVI Premium
|Вес [г]
|47500
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|без выжимного подшипника
|Гарантия
|2 года гарантии
|Диаметр [мм]
|430
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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