Гарантия 2 года гарантии Диаметр [мм] 430

Запчасть ком-кт сцепления D430 Вольво ФШ 12/460 представлена по производителю DT с артикулом 2.93022. У данной детали есть аналоги с номерами: 293022 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ком-кт сцепления D430 Вольво ФШ 12/460 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.