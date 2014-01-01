Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 293014 Наименование Ремкомплект ПГУ FH-12 VOLVO DT Вес [г] 175 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть ремкомплект ПГУ FH-12 Вольво DT представлена по производителю DT с артикулом 2.93014. У данной детали есть аналоги с номерами: 293014, TSK2532, 2550701, 8315016SX, RK141, EKKO2532, 628477AM. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект ПГУ FH-12 Вольво DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.