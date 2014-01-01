Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 293010 Наименование Ремкомплект ПГУ сцепления для 628493AM Volvo FH12 293010, DT Вес [г] 87 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть ремкомплект ПГУ сцепления для 628493AM Вольво ФШ 12 293010 DT представлена по производителю DT с артикулом 293010. У данной детали есть аналоги с номерами: 293010, EKKO2520, TSK2520, BK8502142, 293010OEM, 628476AM, 628476. Детали сцеплений и комплекты сцеплений в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект ПГУ сцепления для 628493AM Вольво ФШ 12 293010 DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные детали сцеплений и комплекты сцеплений с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.