Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 293009 Наименование Ремкомплект ПГУ Вольво Вес [г] 135 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть ремкомплект ПГУ Вольво представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.93009. У данной детали есть аналоги с номерами: 293009OEM, 3093100, 627182, 627182AM, BK13010EAS, F77RK031, RK3100. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ремкомплект ПГУ Вольво, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.