Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 292825 Наименование Ремкомплект габаритного фонаря Volvo FH/FM LED в фару+крепление Вес [г] 19,5 Гарантия 2 года гарантии

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