Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 292800 Наименование РМК электроконтакта (фишка) FL4/6/7/10;F10/12/16;B58/6/7/9/10/12 Вес [г] 6 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть ремкомплект электроконтакта (фишка) FL4/6/7/10;F10/12/16;B58/6/7/9/10/12 представлена по производителю DT с артикулом 2.92800. У данной детали есть аналоги с номерами: 292800, 270750. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект электроконтакта (фишка) FL4/6/7/10;F10/12/16;B58/6/7/9/10/12 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.