|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|291630
|Наименование
|Подшипник коленвала
|Вес [г]
|1673
|Гарантия
|2 года гарантии
|Стандартный размер [стд.]
|Ширина [мм]
|37,7
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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